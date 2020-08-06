В Нижнем Тагиле со ВГОКа взыскивают 66 миллионов рублей за электроэнергию
Сегодня, 09:08ОбществоФото: Яндкс.Карты
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Арбитражный суд начал производство по иску АО «Энергосбыт плюс» к Нижнетагильскому ВГОКу о взыскании задолженности на сумму более 66 миллионов рублей за электроэнергию.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября.
Отмечается, что до 26 августа ответчик должен предоставить отзыв на исковое заявление и приложить доказательства направления его истцу и другим участникам дела.
Ранее к предприятию иск подал МУП НТТС о взыскании задолженности на сумму 2,1 миллиона рублей, а 8 июля было рассмотрено дело по иску АО «Энергосбыт плюс». Согласно решению суда ВГОК должен выплатить долг за электроэнергию в размере 74,3 миллиона рублей.
Напомним, в 2018 году в рамках банкротства ВГОКа стартовала процедура наблюдения. На начало 2020 года сумма долга перед кредиторами у предприятия составила свыше 2,7 миллиардов рублей.
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