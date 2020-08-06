В Нижнем Тагиле со ВГОКа взыскивают 66 миллионов рублей за электроэнергию

Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября.

Отмечается, что до 26 августа ответчик должен предоставить отзыв на исковое заявление и приложить доказательства направления его истцу и другим участникам дела.

Ранее к предприятию иск подал МУП НТТС о взыскании задолженности на сумму 2,1 миллиона рублей, а 8 июля было рассмотрено дело по иску АО «Энергосбыт плюс». Согласно решению суда ВГОК должен выплатить долг за электроэнергию в размере 74,3 миллиона рублей.