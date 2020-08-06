В Нижнем Тагиле в июле зафиксировано увеличение количества смертей
Сегодня, 13:58ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле, по данным за июль, зафиксирован рост числа смертей, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно информации, предоставленной отделом ЗАГС Дзержинского района, в июле 2020 года на Вагонке скончались 218 человек, что на 92 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и на 89 больше, чем в июне. В Ленинском отделе ЗАГС также отмечают рост смертности. Так, за июль 2020 года было зарегистрировано 152 случая смерти, а в прошлом году за тот же период — 114.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о том, что в целом по России за первое полугодие 2020 года смертность увеличилась. Она отметила, что это по большей части связано с пандемией коронавируса. Однако в зависимости от региона картина отличается.
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