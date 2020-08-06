В Свердловской области 1 сентября вместо линеек пройдут патриотические уроки
Сегодня, 15:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Во всех школах Свердловской области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 1 сентября вместо праздничных линеек пройдут уроки по укреплению патриотических ценностей. Об этом рассказал на заседании областного правительства исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.
Сюжеты: Коронавирус
Так, темой для первого урока станет 75-летний юбилей победы в ВОВ. По словам Орлова, это позволит создать праздничную атмосферу, а также настрой на весь год. Кроме того, для укрепления патриотических ценностей со школьниками преподаватели обсудят изменения в Конституции.
Ранее из-за пандемии коронавируса с 6 апреля все школы Свердловской области были переведены на дистанционное обучение. ЕГЭ для выпускников были отложены, а тем, кто не поступает в ВУЗ в этом году разрешили не сдавать экзамены. В новом учебном году также будут усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
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