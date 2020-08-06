В Свердловской области 1 сентября вместо линеек пройдут патриотические уроки

Так, темой для первого урока станет 75-летний юбилей победы в ВОВ. По словам Орлова, это позволит создать праздничную атмосферу, а также настрой на весь год. Кроме того, для укрепления патриотических ценностей со школьниками преподаватели обсудят изменения в Конституции.

Ранее из-за пандемии коронавируса с 6 апреля все школы Свердловской области были переведены на дистанционное обучение. ЕГЭ для выпускников были отложены, а тем, кто не поступает в ВУЗ в этом году разрешили не сдавать экзамены. В новом учебном году также будут усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности.