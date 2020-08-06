В Свердловской области в этом году откроется девять школ после капремонта

По словам первого заместителя губернатора области Алексея Орлова, работа по расширению количества мест за счет возведения новых школ обусловлена поручением Президента РФ по переводу школьников на односменный график.

За последние четыре года в регионе введено более 24 тысяч новых мест. Из них более 11 тысяч за счет строительства новых зданий, отметил Орлов.

В этом году планируется ввести порядка 8,6 тысяч мест. Так, завершится реконструкция школ № 25 и № 3 в Верхней Пышме, нового корпуса екатеринбургской школы № 181, в поселке Баранчинский, № 4 в Арамили, школе с детским садом в поселке Сосновка, а также в квартале 26 Академического района Екатеринбурга и в Невьянске.