В Свердловской области в этом году откроется девять школ после капремонта
В 2020 году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию девять школ после капитального ремонта, в том числе и в рамках национального проекта «Образование», сообщает департамент информационной политики региона.
По словам первого заместителя губернатора области Алексея Орлова, работа по расширению количества мест за счет возведения новых школ обусловлена поручением Президента РФ по переводу школьников на односменный график.
За последние четыре года в регионе введено более 24 тысяч новых мест. Из них более 11 тысяч за счет строительства новых зданий, отметил Орлов.
В этом году планируется ввести порядка 8,6 тысяч мест. Так, завершится реконструкция школ № 25 и № 3 в Верхней Пышме, нового корпуса екатеринбургской школы № 181, в поселке Баранчинский, № 4 в Арамили, школе с детским садом в поселке Сосновка, а также в квартале 26 Академического района Екатеринбурга и в Невьянске.
Кроме того, еще семь объектов планируется сдать в 2021 году и по два объекта в 2022 и 2023 году. На это предусмотрено 10,3 миллиарда рублей.