В ЗакСо Свердловской области рассказали о количестве переболевших COVID-19 депутатов

Что касается депутатов, то из тех, кто работает на профессиональной основе, заболел только один. Еще у трех депутатов, работающих не на профессиональной основе, были признаки заболевания коронавирусом, но они перенесли его бессимптомно, рассказала Людмила Бабушкина.