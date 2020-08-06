В ЗакСо Свердловской области рассказали о количестве переболевших COVID-19 депутатов
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В свердловском законодательном собрании коронавирусом переболели четыре депутата. Об этом рассказала спикер областного парламента Людмила Бабушкина, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Что касается депутатов, то из тех, кто работает на профессиональной основе, заболел только один. Еще у трех депутатов, работающих не на профессиональной основе, были признаки заболевания коронавирусом, но они перенесли его бессимптомно, рассказала Людмила Бабушкина.
На данный момент в областном парламенте работает 49 из 50 депутатов. Соответственно, в заксобрании переболело больше восьми процентов от действующего состава.
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