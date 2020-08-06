Задержанный ФСБ уральский мэр вышел на работу
Сегодня, 11:09ОбществоФото: личная страница на Facebook Павла Мартьянова
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Глава Богдановича Павел Мартьянов, который был накануне задержан силовиками, не был отстранен от работы, пишет Ура.ру со ссылкой на руководителя аппарата мэрии Тамару Белых.
По ее словам, мэр на данный момент находится на рабочем месте и проводит служебное совещание.
Как отмечает один из руководителей адвокатского бюро «Магнат» Сергей Колосовский, то что мэр присутствует на рабочем месте может говорить о том, что следователь посчитал приемлемым соотношение доказательств, тяжести нарушения и занимаемой должности. Он добавил, что если в следственном комитете сочтут необходимым отстранение, то они обратятся в суд с соответствующей санкцией.
Напомним, 5 августа Павла Мартьянова задержали силовики и увезли на допрос в Екатеринбург. После него мэр был отпущен под подписку о невыезде. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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