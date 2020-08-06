Задержанный ФСБ уральский мэр вышел на работу

Как отмечает один из руководителей адвокатского бюро «Магнат» Сергей Колосовский, то что мэр присутствует на рабочем месте может говорить о том, что следователь посчитал приемлемым соотношение доказательств, тяжести нарушения и занимаемой должности. Он добавил, что если в следственном комитете сочтут необходимым отстранение, то они обратятся в суд с соответствующей санкцией.