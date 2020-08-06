Жителей Нижнего Тагила зовут получить 100 тысяч рублей в День строителя
Празднование Дня строителя пройдет в Нижнем Тагиле в онлайн-режиме. В честь праздника строители приглашают горожан поучаствовать в интерактивном челлендже и выиграть денежный приз.
До 14 августа необходимо выложить видео с улыбками, собственным исполнением танца, песни, посадки зеленого насаждения и участием в благотворительности на специальном сайте www.деньстроителя.рус.
Так Нижний Тагил примет вызов строителей и поборется с Екатеринбургом в онлайн челлендж-фестивале «Стройте жизнь!». Городу-победителю — звание «Город строительной доблести-2020», финалисту полагается денежный приз 100.000 рублей.
Строители создали видеоролики, где танцуют, пляшут, улыбаются, креативно отжимаются, и высаживают деревья в первой аллее строителей.
До 14 августа 2020 года ответить на вызов может любой желающий, от взрослого до ребенка: повторить задания, выполненные строителями. Среди первых заявок от горожан — для лечения онкобольного ребенка уже собрано 50 тысяч рублей, девушки из известной танцевальной студии «Каблуки» дружно отплясывают, строители поют «Марш строителей», а молодой человек отжимается на доске с гвоздями. Отжимается и знаменитый скульптор Игорь Акимов, улыбается известный модельер Нина Ручкина, поет «Марш строителей» заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Кылосов.
Вместе с TagilCity.ru, нашим партнером по Дню строителя, мы хотим показать, что строитель — не только исполнитель архитектурных проектов. Создатели городов — настоящие творцы, которые создают нашу жизнь, то, чем по праву можно гордиться. Это подтверждает история строительства. Это подтвердим мы в нашем фестивале, рассказал директор СРО «Уральское объединение строителей», организатор праздника Денис Снетков.