Жителей Нижнего Тагила зовут получить 100 тысяч рублей в День строителя

До 14 августа необходимо выложить видео с улыбками, собственным исполнением танца, песни, посадки зеленого насаждения и участием в благотворительности на специальном сайте www.деньстроителя.рус.

Так Нижний Тагил примет вызов строителей и поборется с Екатеринбургом в онлайн челлендж-фестивале «Стройте жизнь!». Городу-победителю — звание «Город строительной доблести-2020», финалисту полагается денежный приз 100.000 рублей.

Строители создали видеоролики, где танцуют, пляшут, улыбаются, креативно отжимаются, и высаживают деревья в первой аллее строителей.

Танец девушек Видео Видео: YouTube-канал СРО "Уральское объединение строителей"

До 14 августа 2020 года ответить на вызов может любой желающий, от взрослого до ребенка: повторить задания, выполненные строителями. Среди первых заявок от горожан — для лечения онкобольного ребенка уже собрано 50 тысяч рублей, девушки из известной танцевальной студии «Каблуки» дружно отплясывают, строители поют «Марш строителей», а молодой человек отжимается на доске с гвоздями. Отжимается и знаменитый скульптор Игорь Акимов, улыбается известный модельер Нина Ручкина, поет «Марш строителей» заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Кылосов.

Отжимания Видео Видео: YouTube-канал СРО "Уральское объединение строителей"