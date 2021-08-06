90 объектов инфраструктуры связи будет создано на свердловских трассах

Инфраструктурные операторы готовы строить вышки для операторов сотовой связи на трассе от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и на ЕКАД, рассказал тагильчанам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей города.

Тагильчане в социальных сетях пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на отсутствие мобильной связи на протяжении всей дороги от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. На что губернатор заверил, что подвижки в этом направлении есть и те изменения, которые произошли в недавнем времени в нормативной базе, упростили работу операторов сотовой связи. Теперь операторы сотовой связи могут на основании договора с владельцем дороги и разрешения на строительство устанавливать базовые станции на полосах отвода вдоль дорог. Поэтому я рассчитываю, что в обозримом будущем удастся улучшить ситуацию на региональных дорогах с мобильной связью,прокомментировал Евгений Куйвашев. Предполагается, что на трассе до Нижнего Тагила и на ЕКАД будет создано 90 объектов инфраструктуры связи. Также есть национальная программа, отметил губернатор Свердловской области, по которой федеральные дороги обеспечиваются инфраструктурой связи.

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