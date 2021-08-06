90 объектов инфраструктуры связи будет создано на свердловских трассах

90 объектов инфраструктуры связи будет создано на свердловских трассах
90 объектов инфраструктуры связи будет создано на свердловских трассах
Вчера, 22:27ОбществоФото: 1МI
Инфраструктурные операторы готовы строить вышки для операторов сотовой связи на трассе от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и на ЕКАД, рассказал тагильчанам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей города.

Тагильчане в социальных сетях пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на отсутствие мобильной связи на протяжении всей дороги от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. На что губернатор заверил, что подвижки в этом направлении есть и те изменения, которые произошли в недавнем времени в нормативной базе, упростили работу операторов сотовой связи.

Теперь операторы сотовой связи могут на основании договора с владельцем дороги и разрешения на строительство устанавливать базовые станции на полосах отвода вдоль дорог. Поэтому я рассчитываю, что в обозримом будущем удастся улучшить ситуацию на региональных дорогах с мобильной связью,прокомментировал Евгений Куйвашев.

Предполагается, что на трассе до Нижнего Тагила и на ЕКАД будет создано 90 объектов инфраструктуры связи. Также есть национальная программа, отметил губернатор Свердловской области, по которой федеральные дороги обеспечиваются инфраструктурой связи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевтрассатагильчаневопросысвязьЕКАДмобильная связьвышкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы