«Единая Россия» предлагает усилить систему льгот для сотрудников в Арктике

Глава Норильского городского совета депутатов, секретарь норильского отделения «Единой России» Александр Пестряков назвал одной из основных проблем Арктики недостаток рабочей силы. По его мнению, решением проблемы может стать усиление системы льгот. Об этом информирует prmira.ru.
Пестряков считает необходимым предоставлять работникам в Заполярье жилье, наладить систему отдыха и обеспечить всех социальными гарантиями. Пока подобное делается исключительно по инициативе работодателя. Власти должны закрепить льготы на законодательном уровне.
Для парламентариев важен вопрос расселения жителей из ветхого и аварийного фонда. На это направлена поддержанная депутатами-единороссами программа реновации.
Член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов сказал, что на данный момент Норильск продолжает готовиться к реновации в рамках подписания четырехстороннего договора между населенным пунктом, компанией «Норникель», администрацией Красноярского края и Кабмином РФ в лице Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект возьмет на себя контрольные функции и окажет существенную помощь органам государственной власти.
По словам сенатора, кроме решения жилищного вопроса нужно обеспечить людей инфраструктурой, связью, повысить качество работы жилищно-коммунального хозяйства и решить проблему транспортной доступности.
Ради привлечения кадров, особенно в сферах медицины и образования, Валерий Семенов считает необходимым создать особые социальные программы. Участники съезда приняли предложение поддержать на местном уровне такие проекты, как «Земский доктор» и «Земский учитель». Их реализуют при участии депутатов от «Единой России».
Население северных территорий продолжает испытывать проблемы доступности отдельных госуслуг, к примеру, нотариальных. Конкретные предложения по упрощению их получения по итогам съезда вышлют в Минюст и Минтруд.
Участниками съезда создан новый механизм электронного взаимодействия с населением Арктической зоны.
Семенов пояснил, что механизм станет функционировать в формате «Вы спрашивали — мы отвечаем» или по принципу «Госуслуг» на местном уровне. Механизм создан в Норильске. Его уже предлагают главам других территорий.
В ходе своей работы съезд создал законодательные инициативы в части помощи северным и арктическим территориям, новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера.