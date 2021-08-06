«Единая Россия» предлагает усилить систему льгот для сотрудников в Арктике

Член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов сказал, что на данный момент Норильск продолжает готовиться к реновации в рамках подписания четырехстороннего договора между населенным пунктом, компанией «Норникель», администрацией Красноярского края и Кабмином РФ в лице Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект возьмет на себя контрольные функции и окажет существенную помощь органам государственной власти.