Еще две школы Нижнего Тагила будут капитально отремонтированы

В первую очередь деньги направят на ремонт в МБОУ Лицей и МБОУ СОШ №95. Соглашение начнёт действовать уже с 2022 года.
Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы №95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал. Приведем в соответствие со всеми требованиями здания и инженерные коммуникации,отметил Евгений Куйвашев.
В настоящее время документ предполагает ремонт только двух школ. Перечень мероприятий и объем финансирования стороны определят позже, сообщили в пресс-службе УВЗ.
Инициатива по данному соглашению исходила от «Уралвагонзавод». По словам генерального директора Концерна Александра Потапова, у корпорации есть будущее только тогда, когда на смену сегодняшним работникам, будут приходить новые молодые специалисты.
Напомним, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021–2023 годы сегодня, 6 августа 2021 года, подписали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов.