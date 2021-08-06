Евгений Куйвашев: «Правительство выделит деньги на мост через реку Кушва в Тагиле»

Евгений Куйвашев: «Правительство выделит деньги на мост через реку Кушва в Тагиле»
Евгений Куйвашев: «Правительство выделит деньги на мост через реку Кушва в Тагиле»
Сегодня, 15:42ОбществоФото: tagilcity.ru
На мост через реку Кушва будут выделены средства для его ремонта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву разработать проект.

Мост по улице Менделеева недалеко от дома № 57 волнует жителей близлежащих домов уже не первый год. Председатель ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина, рассказала редакции TagilCity.ru, что мостовой переход был построен на время. А стоит он уже 15 лет.

Фото:tagilcity.ru

Его немного подремонтировали, там шлакоблоки лежат, когда обильные ливни идут или таяние снега, вода идет сплошняком на этот мост. Как женщине с коляской, инвалиду колясочнику на него забраться? Ей просто не подняться,заявила в разговоре с TagilCity.ru тагильчанка.

Напомним, в марте 2021 года жители Малой Кушвы заявили, что мосту на улице Менделеева, 57 требуется реконструкция. Они опасались разрушения перехода. В администрации Нижнего Тагила заявили, что угрозы обрушения нет. Центр моста опирается на фундаментный блок, установленный на дне реки, и две другие опоры — на берегах.

Предположительно, просадка моста была вызвана многолетней эксплуатацией. Под переходом скопился мусор, который стал создавать угрозу для безопасности конструкции. В связи с этим специалисты МУП «Тагилдорстрой» 28 июля 2021 года приступили к зачистке завала у мостового перехода. Из-под конструкции были устранены обрубки деревьев и твердые бытовые отходы. До выполнения работ по вычищению, складирования подпирали конструкцию.

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