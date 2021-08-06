Евгений Куйвашев: «Правительство выделит деньги на мост через реку Кушва в Тагиле»

Мост по улице Менделеева недалеко от дома № 57 волнует жителей близлежащих домов уже не первый год. Председатель ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина, рассказала редакции TagilCity.ru, что мостовой переход был построен на время. А стоит он уже 15 лет.
Его немного подремонтировали, там шлакоблоки лежат, когда обильные ливни идут или таяние снега, вода идет сплошняком на этот мост. Как женщине с коляской, инвалиду колясочнику на него забраться? Ей просто не подняться,заявила в разговоре с TagilCity.ru тагильчанка.
Напомним, в марте 2021 года жители Малой Кушвы заявили, что мосту на улице Менделеева, 57 требуется реконструкция. Они опасались разрушения перехода. В администрации Нижнего Тагила заявили, что угрозы обрушения нет. Центр моста опирается на фундаментный блок, установленный на дне реки, и две другие опоры — на берегах.
Предположительно, просадка моста была вызвана многолетней эксплуатацией. Под переходом скопился мусор, который стал создавать угрозу для безопасности конструкции. В связи с этим специалисты МУП «Тагилдорстрой» 28 июля 2021 года приступили к зачистке завала у мостового перехода. Из-под конструкции были устранены обрубки деревьев и твердые бытовые отходы. До выполнения работ по вычищению, складирования подпирали конструкцию.