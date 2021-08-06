Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле

Напомним, на реализацию проекта «Тагильская лагуна-2» выделено 511 миллионов рублей. Работы на площадке ведутся с опережением графика. На данный момент освоено уже почти 200 миллионов рублей. Подготовлены площадки под скейт-парк, воркаут и детские объекты. Также осуществляется монтаж малых архитектурных форм. Ведется работа и по созданию автомобильных парковок, пешеходных дорожек, подготавливаются площадки под картодром и запуск самолетов. 23 июля 2021 года реконструкцию оценила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она отметила качественную работу подрядчика и впечатляющие масштабы реконструкции.