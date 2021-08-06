Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле

Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле
Губернатор Куйвашев проверил ход работ на «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:35ОбществоФото: TagilCity.ru
Ход работ на «Тагильской лагуне-2» проверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей поездки в Нижний Тагил.

Мэр Владислав Пинаев и директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в рамках рабочей поездки, как проходят работы на набережной Тагильского пруда.

На данный момент осуществляется благоустройство картинга, детского городка, а также площадки для вертолетов. Кроме того, создаются пешеходные зоны и другие объекты.

Игорь Васильев отметил, что с финансированием проекта на данный момент проблем нет, работы ведутся, сложностей не возникает.

"Тагильская лагуна-2"
Фото:TagilCity.ru

Напомним, на реализацию проекта «Тагильская лагуна-2» выделено 511 миллионов рублей. Работы на площадке ведутся с опережением графика. На данный момент освоено уже почти 200 миллионов рублей. Подготовлены площадки под скейт-парк, воркаут и детские объекты. Также осуществляется монтаж малых архитектурных форм. Ведется работа и по созданию автомобильных парковок, пешеходных дорожек, подготавливаются площадки под картодром и запуск самолетов. 23 июля 2021 года реконструкцию оценила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она отметила качественную работу подрядчика и впечатляющие масштабы реконструкции.

Сюжеты:
Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
администрацияТагильская лагунагубернаторНижний ТагилКТГ Тагильская лагуна
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы