Начался суд над экс-начальником тагильского ГИБДД Анатолием Черновым

Первое заседание по уголовному делу в отношении экс-начальника Анатолия Чернова и еще трёх бывших сотрудников городской ГИБДД прошло 6 августа 2021 года в Нижнем Тагиле.

Сегодня, 6 августа 2021 года, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила прошло первое заседание по делу о незаконном освобождении водителя от административной ответственности за езду на автомобиле без прав, сообщает АН «Между строк». На скамье подсудимых оказались четыре бывших сотрудника ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых и экс-начальник Анатолий Чернов. Так 10 июля 2020 года два инспектора ДПС остановили автомобиль марки «ЗАЗ Chance» в Нижнем Тагиле, водитель которого оказался без прав. Как выяснилось, он был лишён права управления транспортными средствами. После того, как нарушитель был доставлен в отдел ГИБДД, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» дал указание подчинённому освободить водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвратить ему транспортное средство. Напомним, водителем без прав мог оказаться сын вице-спикера местной городской думы Игоря Базилевича. Дело экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд

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