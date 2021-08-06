Оргия на площади и новый мост через реку. Итоги дня в Свердловской области

Выпрыгнувшую с балкона с двухлетним ребенком на руках екатеринбурженку проверят на вменяемость. В отношении нее возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Звонок от 30-летней женщины поступил в полицию 4 августа, он жаловалась на побои мужа. Стражи правопорядка приехали на вызов, однако она закрылась на балконе вместе с ребенком, а затем спрыгнула.