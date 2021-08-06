Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы

Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы
Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы
Сегодня, 10:01ОбществоФото: 1MI
Несколько блогеров устроили танцы в огромной луже, которая образовалась после сильного ливня на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

Мощная гроза обрушилась на Екатеринбург в ночь на 6 августа 2021 года. Затопленными оказались многие улицы, в том числе и Мамина-Сибиряка.

Одна из местных жительниц сначала наблюдала из окна, как машины буквально плыли по улице, а затем заявила, что хочет искупаться.

Образовался «Ниагарский водопад». На самом деле у меня почему-то есть дикое желание выйти и покупаться. Уральское море,сообщила она на своей странице в Instagram.

Затем девушка и несколько молодых людей вышли на улицу и стали плескаться, при этом воды было выше колен.

Видео:страница quopili в TikTok

Напомним, после гроз 6 августа несколько районов Екатеринбурга остались без электричества, в том числе после прямого попадания молний. Энергетики ликвидируют последствия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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