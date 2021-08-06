Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы

Несколько блогеров устроили танцы в огромной луже, которая образовалась после сильного ливня на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

Мощная гроза обрушилась на Екатеринбург в ночь на 6 августа 2021 года. Затопленными оказались многие улицы, в том числе и Мамина-Сибиряка. Одна из местных жительниц сначала наблюдала из окна, как машины буквально плыли по улице, а затем заявила, что хочет искупаться. Образовался «Ниагарский водопад». На самом деле у меня почему-то есть дикое желание выйти и покупаться. Уральское море,сообщила она на своей странице в Instagram. Затем девушка и несколько молодых людей вышли на улицу и стали плескаться, при этом воды было выше колен. Видео: страница quopili в TikTok Напомним, после гроз 6 августа несколько районов Екатеринбурга остались без электричества, в том числе после прямого попадания молний. Энергетики ликвидируют последствия. После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter