Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы

Мощная гроза обрушилась на Екатеринбург в ночь на 6 августа 2021 года. Затопленными оказались многие улицы, в том числе и Мамина-Сибиряка.
Одна из местных жительниц сначала наблюдала из окна, как машины буквально плыли по улице, а затем заявила, что хочет искупаться.
Образовался «Ниагарский водопад». На самом деле у меня почему-то есть дикое желание выйти и покупаться. Уральское море,сообщила она на своей странице в Instagram.
Затем девушка и несколько молодых людей вышли на улицу и стали плескаться, при этом воды было выше колен.
Напомним, после гроз 6 августа несколько районов Екатеринбурга остались без электричества, в том числе после прямого попадания молний. Энергетики ликвидируют последствия.