Врио главы Хабаровского края Дегтяреву удалось добиться сокращения госдолга региона

Благодаря этому будет сокращена доля кредитов, взятых ранее местным правительством у частных банков, с текущих 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей, передает transsibinfo.com.
“Эти деньги мы получим в рамках реализации инициатив президента страны Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Также мы сами неоднократно обращались к Кабмину с просьбами предоставить для нас возможность рефинансирования дорогостоящих коммерческих кредитов. Только до завершения текущего года на выплате процентов нам удастся сэкономить 369,4 млн рублей”, — сказал Михаил Дегтярев.
Как пояснил врио губернатора, получившиеся сэкономить деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, ремонт дорог и работы по благоустройству региона.
Госдолг Хабаровского края повышался на протяжении нескольких лет, начиная с 2013 года. С приходом в региональное правительство команды Дегтярева он прекратил увеличиваться и начал постепенно сокращаться. Также властями была активизирована деятельность по замене дорогих коммерческих кредитов на более бюджетные займы.
Летом этого года, когда Михаил Дегтярев только начал свою работу в Хабаровском крае, размер госдолга региона был 59,426 млрд рублей, из которых 40,365 млрд рублей - дорогие коммерческие кредиты. К июню 2021 года размер госдолга Хабаровского края сократился до 55,111 млрд рублей, а доля коммерческих кредитов уменьшилась до 35,565 млрд рублей. А выданный сейчас бюджетный кредит привел к тому, что доля коммерческих займов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе сократилась почти в два раза — с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.