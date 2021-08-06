ВШЭ собирается принять более 15 000 студентов в 2021 году

Собеседник издания добавил, что в 2021 году приемная кампания станет самой успешной за всю историю ВШЭ. Вуз примет на все формы и уровни обучения более 15 000 студентов. Университет планомерно реализует концепцию «четыре кампуса — один университет». Модель поступления во все четыре кампуса единая, установлены одинаковые стандарты качества обучения и единые требования ко всем студентам.