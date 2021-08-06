ВШЭ собирается принять более 15 000 студентов в 2021 году

ВШЭ собирается принять более 15 000 студентов в 2021 году
ВШЭ собирается принять более 15 000 студентов в 2021 году
Сегодня, 21:51ОбществоФото: hse.ru
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов анонсировал начало эры персонализированного отношения высших учебных заведений к поступающим.

Ученый указал на смещение акцентов приемной кампании с традиционной модели из-за ковидно-цифровой ситуации на персонализированную подготовку и персонализированное зачисление. Об этом пишет tass.ru.

По словам Никиты Анисимова, такая персонализация уже видна в рамках приемной кампании нынешнего года. В настоящее время к услугам поступающих — «более удобные цифровые технологии». Так, абитуриенты для подачи в университеты необходимой документации задействуют платформу «Поступление в вуз онлайн».

Ректор ВШЭ считает большой спрос на образование по учебным программам МИЭМ и факультета компьютерных наук одним из главных трендов текущего года. Это свидетельствует об интересе студентов к инженерному кластеру Вышки и об успешности действий правительства по расширению подготовки кадров для ИТ-области.

Спрос на обучение в ВШЭ растет среди дипломантов олимпиад (до 75%), имеющих право быть зачисленными без вступительных испытаний. Это колоссальный показатель, учитывая крайне высокую конкуренцию в образовательном пространстве. Количество зарубежных студентов, желающих пройти обучение в вузе, не снижается, несмотря на эпидемию коронавируса. Сейчас на бакалаврские программы в первый раз проводят полностью удаленный прием.

Анисимов указал на дрейф к персонализированному отношению к каждому поступающему. Соответствующая тенденция продолжится. В качестве примера можно привести тот факт, что университеты начали набор на полностью онлайн-программы.

Собеседник издания добавил, что в 2021 году приемная кампания станет самой успешной за всю историю ВШЭ. Вуз примет на все формы и уровни обучения более 15 000 студентов. Университет планомерно реализует концепцию «четыре кампуса — один университет». Модель поступления во все четыре кампуса единая, установлены одинаковые стандарты качества обучения и единые требования ко всем студентам.

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