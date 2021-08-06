Заброшенное здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге передадут Свердловской области

С такой инициативой глава региона выступил после объезда района Уралмаш, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Здание бывшей гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге, признанное федеральным объектом культурного наследия, построено в 30-х годах прошлого века. На протяжении многих лет для реконструкции «заброшки» на площади Первой пятилетки пытаются найти инвестора, но безуспешно.
Один из путей решения давней проблемы — передача здания из федерального ведения в областное. Это дало бы региону больше возможностей — и по восстановлению бывшей гостиницы, и по привлечению инвесторов, говорится в сообщении ДИПа.
Отмечается, что Евгений Куйвашев уже заручился поддержкой уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по данному вопросу.
Напомним, свердловские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки заброшенной больницы в Екатеринбурге, которая находится в Зеленой роще на улице 8 Марта. Учредителями организации стали трое известных предпринимателей и руководителей крупных компаний.