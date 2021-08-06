Заброшенное здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге передадут Свердловской области

Заброшенное здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге передадут Свердловской области
Заброшенное здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге передадут Свердловской области
Сегодня, 09:57ОбществоФото: Яндекс.Карты
Памятник архитектуры — здание бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге предложил передать в собственность Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев.

С такой инициативой глава региона выступил после объезда района Уралмаш, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Здание бывшей гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге, признанное федеральным объектом культурного наследия, построено в 30-х годах прошлого века. На протяжении многих лет для реконструкции «заброшки» на площади Первой пятилетки пытаются найти инвестора, но безуспешно.

Один из путей решения давней проблемы — передача здания из федерального ведения в областное. Это дало бы региону больше возможностей — и по восстановлению бывшей гостиницы, и по привлечению инвесторов, говорится в сообщении ДИПа.

Отмечается, что Евгений Куйвашев уже заручился поддержкой уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по данному вопросу.

Напомним, свердловские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки заброшенной больницы в Екатеринбурге, которая находится в Зеленой роще на улице 8 Марта. Учредителями организации стали трое известных предпринимателей и руководителей крупных компаний.

Сюжеты:
Екатеринбург
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