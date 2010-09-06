Более 60-ти юных тагильчан не сели за парты 1-го сентября

При этом более 190 семей нынешних первоклассников попадают в категорию неблагополучных. Но, благодаря рейдам совместно с инспекторами ПДН, акции "Собери ребенка в школу" и выдаче социальных карт первоклассника, все первоклашки, даже из самых малообеспеченных семей, пришли в этом году в школу, отметила Марина Тармасинова.

Среди школьников в возрасте до 15-ти лет учиться не пришел 31 человек. В основном ребята не приходят в школу из-за отсутствия контроля со стороны родителей. А каждый третий такой ребенок не приходит в школу из-за отсутствия мотивации: у него может быть конфликт с учителем или ему не интересно заниматься в школе.

Среди старших ребят – от 15-ти до 18-ти лет – на учебу не пришли в этом году 30 человек. Каждый второй из них, закончив 9-й класс, не выбрал, куда пойдет учиться дальше. 8 человек уже работают и не считают, что им нужно продолжить получать среднее образование. А 4 юные мамы не смогли приступить к занятиям, поскольку ухаживают за детьми.

Педагоги и инспекторы ПДН навещают детей, не пришедших на уроки, дома и уточняют причину прогулов. Если причиной является попустительское отношение родителей, с ними начинают работать милиционеры.