Более миллиарда рублей направлено на выплату пенсий и пособий в Нижнем Тагиле в августе

Перечисление денежных выплат было произведено вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Свердловской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. Отметим, что 1 августа Пенсионный фонд провел беззаявительную корректировку трудовых пенсий, в результате которой пенсия увеличилась у 37 тысяч работающих тагильчан.

В Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе напомнили, что за назначением пенсии граждане могут обращаться в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком. Заявление о назначении пенсии по старости также можно подать до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее чем за один месяц.