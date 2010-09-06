Более миллиарда рублей направлено на выплату пенсий и пособий в Нижнем Тагиле в августе
6 сентября 2010, 16:11ОбществоОльга
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Более миллиарда рублей направлено на выплату пенсий и пособий в Нижнем Тагиле и пригороде в августе. А всего за август в Свердловской области на выплату пенсий и пособий направлено почти 10 млрд. 700 миллионов рублей.
Перечисление денежных выплат было произведено вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Свердловской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. Отметим, что 1 августа Пенсионный фонд провел беззаявительную корректировку трудовых пенсий, в результате которой пенсия увеличилась у 37 тысяч работающих тагильчан.
В Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе напомнили, что за назначением пенсии граждане могут обращаться в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком. Заявление о назначении пенсии по старости также можно подать до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее чем за один месяц.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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