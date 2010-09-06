Большая часть капиталовложения Евраза пойдет на модернизацию НТМК

Он рассказал, что до конца этого года объем капиталовложений увеличится на 950 миллионов долларов. Говоря о планах на будущее и о результатах работы компании за полгода, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Иванов отметил, что постепенное восстановление экономики положительно сказалось на увеличении спроса на выпускаемую продукцию во всех регионах присутствия «Евраза»: России, Северной Америке, Европе и ЮАР.