Большая часть капиталовложения Евраза пойдет на модернизацию НТМК
Большая часть капиталовложений Евраза пойдет на модернизацию НТМК и комбината в Новокузнецке. Об этом заявил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Дмитрий Сотников.
Он рассказал, что до конца этого года объем капиталовложений увеличится на 950 миллионов долларов. Говоря о планах на будущее и о результатах работы компании за полгода, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Иванов отметил, что постепенное восстановление экономики положительно сказалось на увеличении спроса на выпускаемую продукцию во всех регионах присутствия «Евраза»: России, Северной Америке, Европе и ЮАР.
Однако вместе с тем усилилась и конкуренция. Резкий рост цен на основное сырье – железную руду и уголь привели к консолидированному убытку 270 миллионов долларов. Несмотря на это, уменьшение себестоимости продукции по-прежнему является приоритетным направление компании, подчеркнул Алексей Иванов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM