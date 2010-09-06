Детские лагеря готовятся к приему детей в период осенних каникул

Лидер – Вагонка, здесь лагеря будут готовы принять 1284 школьника, отмечает пресс-служба администрации города. Кроме того, 13 учреждений спорта в осенние каникулы примут 1085 детей. Желающие смогут отдохнуть в загородных лагерях, десятидневные смены откроют: спортивно-оздоровительный комплекс "Звездный", оздоровительный лагерь "Уральский огонек", детский санаторий № 2 в поселке Антоновский и санаторий-профилакторий "Сосновый бор", в который будет организован заезд по программе "Мать и дитя".

Заместитель Главы города Вячеслав Погудин сообщил о том, что готовятся новые областные законы, касающихся организации отдыха и оздоровления детей. К примеру, предполагается оказание финансовой помощи в виде субсидий тем предприятиям, которые не отказались от содержания детских загородных лагерей. Областной бюджет готов взять на себя расходы по обеспечению бесплатными путевками детей из малообеспеченных семей. Законопроекты внесены в областную Думу и могут быть приняты уже в октябре, соответственно в бюджете области на 2011 год должны быть предусмотрены все необходимые расходы на их реализацию.