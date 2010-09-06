ФАС оштрафовала Тагильское пиво

К антимонопольщикам обратились представители пивоваренного объединения "Красный Восток – Солодовпиво" с жалобой на "Тагильское пиво". Они посчитали, что этикетка пива "GOLD" тагильского производства напоминает логотип их товарного знака "GOLD MINE beer". ФАС и Роспатент провели экспертизу и установили, что этикетки хмельных напитков похожи "до степени смешения", рассказала заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

По расчетам антимонопольщиков, тагильские пивовары в течение трех лет продавали пиво, похожее этикеткой на разрекламированное. И полагающийся по закону штраф – несколько сотых процента от выручки - как раз составляет чуть более 19-ти миллионов. Впрочем, оспорить такое решение ФАС можно в суде. Но, по мнению Татьяны Никитиной, шансы на это у "Тагильского пива" очень малы.