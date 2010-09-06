«Изумруд» - магазин эксклюзивных вещей

В салоне представлен большой выбор швейцарских часов, итальянских и чешских ювелирных украшений и изделий из натуральной кожи всемирно известных брендов. «Изумруд»- единственный в Нижнем Тагиле магазин, где Вы можете приобрести настоящие швейцарские часы Tissot, Frederique Constant, Tag-Heuer. Также только в «Изумруде» изделия из кожи S.T.Dupont и Dr. Koffer и ювелирные украшенияSilmar, Tiamo, Pianegonda. И это еще не полный список брендов, представленных в салоне!

Высокое качество не всегда означает высокую цену. Товары в «Изумруде»представлены в нескольких ценовых диапазонах. Вы можете выбрать эксклюзивный дорогой аксессуар или экономичный вариант по вполне приемлемой цене.Причем экономичные варианты не уступают более дорогим по качеству и оригинальности дизайна.

Например, в «Изумруде»Вы всегданайдете швейцарские часы разных классов: эконом, престиж и люкс. Эконом-класс представлен часами бренда Tissot. Вы можете подобрать часы стоимостью от 5 тысяч рублей. Класс «престиж» объединяет бренды Frederique Constant, Rado, Longines. Для настоящих ценителей подойдут часы класса «люкс» Tag-Heuer, Maurice Lacroix – шедевры ювелирного искусства.

Принцип работы магазина – высокое качество товара и высокое качество обслуживания. Все менеджеры имеют высокую квалификацию и регулярно проходят обучение.Какой современный человек обходится без сумки или портфеля, кошелька? В магазине «Изумруд» представлен широкий ассортимент изделий из кожи высокого класса S.T.Dupont и Dr. Koffer. Сумки для деловых поездок и спортивных занятий, портфели, портмоне, кошельки, визитницы, ремни и другие аксессуары дополнят образ делового успешного человека.

Также в магазине «Изумруд»представлен большой выбор элитных ювелирных изделий от чешских и итальянских производителей Silmar, Tiamo, Pianegonda и других брендов. Смелая оригинальность, авангардность ювелирных изделий Pianegonda придется по вкусу мужчинам и женщинам, обладающим яркой индивидуальностью.

Специальное предложение для будущих молодоженов – обручальные кольца Tiamo. Это элитная коллекция обручальных колец из золота, платины и бриллиантов, произведенная в России. Дизайн коллекции разработан в Милане. По Вашему желанию модели могут быть исполнены как в одном цвете (белом, красном, желтом и розовом золоте), так и в их сочетаниях. Возможны различные комбинации сплавов, ширины и толщины моделей.

Магазин «Изумруд»расположен по адресу Газетная, 22. Все вещи в «Изумруде» – подлинные, каждое изделие имеет серийный номер, зафиксированный на официальных сайтах брендов. Любое изделие можно приобрести в кредит. Приобретая аксессуар в салоне «Изумруд»корр , будь то часы, изделие из кожи или ювелирное украшение, Вы становитесь обладателем вещи, ценность которой не пройдет с годами.