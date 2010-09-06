На шахте "Естюнинская" сегодня погиб человек
6 сентября 2010, 11:31ОбществоОльга
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Сегодня в 5 часов утра на шахте "Естюнинская" погиб горняк. Обстоятельства гибели выясняются.
6 сентября исполняющий обязанности горного мастера участка внутришахтного транспорта № 4 С. А. Сидоров по не выясненным пока причинам получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ.
"Тело Сергея Сидорова 1968 г.р. было обнаружено в понедельник утром на территории дробильного участка - он попал в установку, которая дробит щебень", - рассказал агентству "Интерфакс"руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Причиной гибели могло послужить нарушение техники безопасности, сообщили нам в ГУ ЧС.
На предприятии создана специальная комиссия, обстоятельства произошедшего выясняются.
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