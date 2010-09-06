На Венецианском кинофестивале Тарантино стоя аплодировал режисссеру из Екатеринбурга
6 сентября 2010, 08:38ОбществоОльга
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Фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко "Овсянки" вышел в фавориты основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
Фильм "Овсянки" получил один из наивысших баллов в неформальном рейтинге, сообщает NEWSru.com. После премьеры фильма, которая состоялась 4 сентября, председатель жюри Квентин Тарантино аплодировал стоя.
Картина рассказывает об исчезающей северной народности меря."Мы придумывали мифологию мерянского народа фактически с нуля. Мы хотели дать ему мифологию, на которую бы он не обиделся. Такие обряды могли быть. К сожалению, от мерянского народа остались только названия рек", - сообщил режиссер картины Алексей Федорченко на пресс-конференции в субботу.
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