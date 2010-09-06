На Венецианском кинофестивале Тарантино стоя аплодировал режисссеру из Екатеринбурга

Фильм "Овсянки" получил один из наивысших баллов в неформальном рейтинге, сообщает NEWSru.com . После премьеры фильма, которая состоялась 4 сентября, председатель жюри Квентин Тарантино аплодировал стоя.

Картина рассказывает об исчезающей северной народности меря."Мы придумывали мифологию мерянского народа фактически с нуля. Мы хотели дать ему мифологию, на которую бы он не обиделся. Такие обряды могли быть. К сожалению, от мерянского народа остались только названия рек", - сообщил режиссер картины Алексей Федорченко на пресс-конференции в субботу.