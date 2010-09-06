Новый конвертерный цех на НТМК возможно станет самым современным в мире

Уже в этом месяце должен завершиться инжиниринг проекта, в котором задействованы проектные институты совместно со специалистами Нижнего Тагила. Масштабное строительство предполагает создание новых производственных и энергетических мощностей, используя передовые технологии с точки зрения экологичности, энергоэффективности и собственных производственных процессов.