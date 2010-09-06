Новый конвертерный цех на НТМК возможно станет самым современным в мире
6 сентября 2010, 16:30ОбществоОльга
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Новый конвертерный цех на НТМК возможно станет самым современным в мире. Об этом заявил вице-президент "Евраза", руководитель дивизиона "Урал" Дмитрий Сотников.
Уже в этом месяце должен завершиться инжиниринг проекта, в котором задействованы проектные институты совместно со специалистами Нижнего Тагила. Масштабное строительство предполагает создание новых производственных и энергетических мощностей, используя передовые технологии с точки зрения экологичности, энергоэффективности и собственных производственных процессов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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