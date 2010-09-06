Солистку группы "Барто" вызвали в милицию из-за текста песни
6 сентября 2010, 07:45ОбществоОльга
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Солистку группы "Барто" вызвали для объяснений в столичное ГУВД. Милиция заинтересовалась текстом песни под названием "Готов". В ее припеве говорится о поджоге машин правоохранителей.
Песня была исполнена 22 августа на митинге в защиту Химкинского леса. Сотрудники ГУВД увидели в тексте песни призыв к эстремизму.
Напомним, что 22 августа на Пушкинской площади в Москве прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса, который собрал более двух тысяч человек, сообщает Эхо Москвы. К разрешенному властями митингу в защиту Химкинского леса столичное ГУВД подготовилось серьезнее, чем к любой несанкционированной акции. Более 430 омоновцев и сотрудников 2-го оперативного полка ГУВД столицы перекрыли выход на Пушкинскую площадь из метро и оцепили территория митинга-концерта.
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