Солистку группы "Барто" вызвали в милицию из-за текста песни

Напомним, что 22 августа на Пушкинской площади в Москве прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса, который собрал более двух тысяч человек, сообщает Эхо Москвы. К разрешенному властями митингу в защиту Химкинского леса столичное ГУВД подготовилось серьезнее, чем к любой несанкционированной акции. Более 430 омоновцев и сотрудников 2-го оперативного полка ГУВД столицы перекрыли выход на Пушкинскую площадь из метро и оцепили территория митинга-концерта.