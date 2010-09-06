Совет Европы намерен упразднить слова "мать" и "отец"

Слово "мать" ассоциируется у людей с "пассивным и второсортным существом и сексуальным объектом", заявила швейцарский депутат Дорис Штумп. Совет Европы рекомендует всем своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка" и предлагает "нейтральное в гендерном отношении" слово "родители".