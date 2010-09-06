Совет Европы намерен упразднить слова "мать" и "отец"
6 сентября 2010, 09:57ОбществоОльга
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Совет Европы в рамках борьбы за равноправие обоих полов предлагает изъять из официальной документации слова "отец" и "мать". По мнению представителей СЕ, эти понятия носят сексистский характер и унижают женщину, сообщает InoPressa.
Слово "мать" ассоциируется у людей с "пассивным и второсортным существом и сексуальным объектом", заявила швейцарский депутат Дорис Штумп. Совет Европы рекомендует всем своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка" и предлагает "нейтральное в гендерном отношении" слово "родители".
В швейцарском Берне из официального обращения уже вычеркнули слова "мать" и "отец", которых отныне в документах будут называть "родителями".
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