В Нижнем Тагиле начал работу магазин продуктов от местных производителей
6 сентября 2010, 09:08ОбществоОльга
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На проспекте Строителей открылся магазин товаров от тагильских производителей "Подкова". Планируется, что подобные магазины появятся в Дзержинском и Тагилстроевском районах.
Как сообщает пресс-служба Администрации города, продукты питания в магазине продаются с минимальной наценкой. В ассортименте новой торговой точки колбасные деликатесы и полуфабрикаты МПК "Модуль", рыбная продукция ТД "Бояр", кондитерские изделия КФ "Конфи" и "Акконд", свежая выпечка от тагильских частных предпринимателей, ликеро-водочная продукция ЗАО "ТАПИ" и ОАО "Тагилводка", сопутствующие товары фирм Екатеринбурга.
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