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В Нижнем Тагиле начал работу магазин продуктов от местных производителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле начал работу магазин продуктов от местных производителей

6 сентября 2010, 09:08ОбществоОльга
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