В Нижнем Тагиле начал работу магазин продуктов от местных производителей

Как сообщает пресс-служба Администрации города, продукты питания в магазине продаются с минимальной наценкой. В ассортименте новой торговой точки колбасные деликатесы и полуфабрикаты МПК "Модуль", рыбная продукция ТД "Бояр", кондитерские изделия КФ "Конфи" и "Акконд", свежая выпечка от тагильских частных предпринимателей, ликеро-водочная продукция ЗАО "ТАПИ" и ОАО "Тагилводка", сопутствующие товары фирм Екатеринбурга.