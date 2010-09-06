Задержаны подозреваемые в двойном убийстве под Лаей

Напомним, 1 сентября в двух километрах от станции Лая были найдены тела двух молодых людей, которые пропали еще 13-го августа. Как установили оперативники, 28-летний тагильчанин и 27-летний житель Лаи в день исчезновения были в гостях свого знакомого. В ходе распития спиртного среди молодых людей завязался спор, который перерос в драку.

Силы оказались не равны - хозяину дома помогали двое. Избитых парней отвезли в лес, где избиение продолжилось. Когда оба перестали подавать признаки жизни, молодчики накрыли их ветками и уехали. По сообщению ОВД по Горноуральскому городскому округу, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых 19-ти – 20-ти лет. Все трое утверждают, что были сильно пьяны, и почему убили парней – не помнят. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".