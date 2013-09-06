142 набора канцтоваров передано детям из малообеспеченных семей в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Благодаря неравнодушным тагильчанам, активно откликнувшимся на призыв участвовать в акции, удалось сформировать наборы, в которых есть все необходимое для учебы. В подарках для первоклассников собраны цветные карандаши, краски, фломастеры, альбом, папка для труда (клей, ножницы, цветная бумага и картон, пластилин), комплект тетрадей, ручек и всего необходимого для письма и учебы (счетные палочки, веер с цифрами и буквами). Для школьников постарше были сформированы наборы с учетом их возрастной категории и изучаемых предметов.

Оставшиеся канцтовары для творчества, а это цветная бумага, картон и ручки были переданы 23 воспитанникам приюта СРЦН «Радуга». В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района («Улыбка») переданы альбомы, тетради, цветные карандаши, ручки и цветная бумага для четырех школьников, проживающих в центре, и 24 учеников из нуждающихся семей, состоящих на учете в этом учреждении. 25 наборов с канцтоварами было передано постоянным подопечным Отдела социального служения Нижнетагильской епархии. Большинство детей из многодетных семей, а шесть школьников воспитываются в неполных и нуждающихся семьях.

Фотографии пресс-служба Администрации

Кроме того, 89 наборов было передано подопечным социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тагилстроевского района. Подарки получили и дети из многодетных и малоимущих семей, состоящих на учете в этом центре.

По просьбе сотрудников отделения медико-социальной помощи при детской городской больнице №3 активисты Отдела социального служения собрали еще 22 набора школьных принадлежностей и передали детям из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете этого учреждения.