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Первая попытка провалена: в Нижнем Тагиле «лишенцы» сдавали экзамены на право вождения (ФОТО)
Сюжеты:
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Первая попытка провалена: в Нижнем Тагиле «лишенцы» сдавали экзамены на право вождения (ФОТО)

6 сентября 2013, 09:40Общество
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