Первая попытка провалена: в Нижнем Тагиле «лишенцы» сдавали экзамены на право вождения (ФОТО)

Напомним, данная поправка в законе вступила в силу с 1 сентября. Хотя ранее водители сдавали на права лишь один раз, как и «лишенцы». Ранее, по истечении срока наказания, нерадивые водители просто получали свои права обратно. Хотя по новым правилам, чтобы сесть за руль, не нарушая закон, водители должны будут сдавать теоретическую часть.

Все проходит по стандарту: на решение теста дается 20 законных минут. Условия сдачи те же – комиссия из представителей ГИБДД. Хотя помимо них вчера на сдаче присутствовали представители общественного движения «Тагил без ям» и съемочная группа местного телеканала.

Кстати, оба претендента пришли не с пустыми руками – помимо стандартного набора документов для лишенцев на руках у них были и справки от медиков. Такие справки от нарколога нужны не каждому лишенцу, а лишь тем, кто расстался с правами из-за вождения в пьяном виде рассказывают представители «Тагил без ям».

Фотографии общественного движения «Тагил без ям»

К сожалению, «первопроходцы» сделали много ошибок в экзамене, так что повторная попытка будет лишь через неделю. Прием водителей, лишенных водительских прав, в Нижнем Тагиле ведется каждый четверг в 18:00 в МРЭО на Тагилстрое.