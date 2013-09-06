Тагильчане с ограниченными возможностями здоровья стали лауреатами областной выставки (ФОТО)

Как сообщает управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области, всего представлено 205 работ 124 свердловских авторов - это изделия инвалидов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Кушвы, Полевского, Красноуфимска, Серова, Арамиля, Дегтярска, Первоуральска.

Уникальность экспозиции - многообразие жанров и высокое качество самих работ. Здесь можно увидеть ажурные кружева, тончайшее плетение из бисера, изобретательные игрушки и поделки, лоскутные аппликации, живописные картины и многое другое. Техника исполнения декоративно-прикладных изделий как традиционная, так и современная, с использованием новейших технологий: валяние шерсти, работа в технике «декупаж» и изготовление авторских кукол.

Фотографии пресс-службы Администрации города

Во время торжественного открытия экспозиции авторам лучших работ были присуждены звания лауреатов выставки. Всего награды были вручены по 12 номинациям. В числе лауреатов двое тагильчан.