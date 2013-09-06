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Тагильчане с ограниченными возможностями здоровья стали лауреатами областной выставки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане с ограниченными возможностями здоровья стали лауреатами областной выставки (ФОТО)

6 сентября 2013, 17:00ОбществоCorey
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