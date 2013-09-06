Тагильчане с ограниченными возможностями здоровья стали лауреатами областной выставки (ФОТО)
В Екатеринбурге при поддержке регионального министерства социальной политики открылась IV Областная выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Она размещена в Областном центре реабилитации инвалидов по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, 173а и будет работать до 18 сентября по будням.
Как сообщает управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области, всего представлено 205 работ 124 свердловских авторов - это изделия инвалидов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Кушвы, Полевского, Красноуфимска, Серова, Арамиля, Дегтярска, Первоуральска.
Уникальность экспозиции - многообразие жанров и высокое качество самих работ. Здесь можно увидеть ажурные кружева, тончайшее плетение из бисера, изобретательные игрушки и поделки, лоскутные аппликации, живописные картины и многое другое. Техника исполнения декоративно-прикладных изделий как традиционная, так и современная, с использованием новейших технологий: валяние шерсти, работа в технике «декупаж» и изготовление авторских кукол.
Фотографии пресс-службы Администрации города
Во время торжественного открытия экспозиции авторам лучших работ были присуждены звания лауреатов выставки. Всего награды были вручены по 12 номинациям. В числе лауреатов двое тагильчан.
Так, Людмила Ларионова награждена в номинации «батик». Людмила - участница клуба «Калейдоскоп» отделения творческой и прикладной деятельности Школы пожилого возраста. Еще одна тагильчанка Марфуга Каурова представила лучшие вязаные работы. Она стала лауреатом выставки в номинации «вязание».