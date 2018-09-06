33 тагильских первоклассника готовы к школе благодаря акции в ГДДЮТ

Это не первый мой опыт участия в благотворительности, каждый год проходит акция «Собери ребенка в школу». В основном мы работаем с СРЦН «Радуга» с отделениями профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и социальной реабилитации. Информацию о том, какое количество наборов необходимо мы получаем от специалистов отделения. В этом году мы собрали 33 первоклассника и приобрели портфели для всех детей отделения реабилитации СРЦН «Радуга». Мы строим свою работу исходя из того, в чем есть необходимость. Помимо этого мероприятия, мы с Гаджи Абдуловым, Дмитрием Орды и Кириллом Романовым ежегодно участвуем в мероприятиях, посвящённых к Дню защиты детей и в Новогодних праздниках. Сейчас мы планируем ряд мероприятий ко Дню пожилого человека, ежегодно проводим концерты ко Дню учителя. Порядка 6 лет мы собираем средства в рамках «Молодой Гвардии», рассказала TagilCity.ru депутат Мария Лисина.