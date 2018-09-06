33 тагильских первоклассника готовы к школе благодаря акции в ГДДЮТ

33 набора первоклассника были переданы тагильским школьникам из неблагополучных семей. Кроме того воспитанники отделения реабилитации СРЦН «Радуга» получили новые портфели в рамках благотворительной акции в ГДДЮТ.
В ГДДЮТ в Нижнем Тагиле прошло продолжение благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной фондом «Преображение» совместно с центром поддержки гражданских инициатив.
Акция направлена на то, чтобы каждый ребенок из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, получил школьный набор, в который входит: тетрадки, ручки, карандаши, линейки, краски, пластилин и другое, рассказал директор благотворительного фонда «Преображение» Петр Попов.
Всю работу по проведению акции проводят волонтеры. Акция в ГДДЮТ не ограничилась передачей комплектов для школьников, волонтеры провели мастер-классы и научили детей создавать открытки. В проведении благотворительной акции приняли участие четвероногие друзья людей – собаки. Также в акции приняли участие депутаты Нижнетагильской городской думы: Мария Лисина, Гаджи Абдулов и член общественной палаты Дмитрий Орды.
Это не первый мой опыт участия в благотворительности, каждый год проходит акция «Собери ребенка в школу». В основном мы работаем с СРЦН «Радуга» с отделениями профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и социальной реабилитации. Информацию о том, какое количество наборов необходимо мы получаем от специалистов отделения. В этом году мы собрали 33 первоклассника и приобрели портфели для всех детей отделения реабилитации СРЦН «Радуга». Мы строим свою работу исходя из того, в чем есть необходимость. Помимо этого мероприятия, мы с Гаджи Абдуловым, Дмитрием Орды и Кириллом Романовым ежегодно участвуем в мероприятиях, посвящённых к Дню защиты детей и в Новогодних праздниках. Сейчас мы планируем ряд мероприятий ко Дню пожилого человека, ежегодно проводим концерты ко Дню учителя. Порядка 6 лет мы собираем средства в рамках «Молодой Гвардии», рассказала TagilCity.ru депутат Мария Лисина.