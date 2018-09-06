Госслужащая из Екатеринбурга возместила 12,5 млн рублей за несоответствие расходов

В ходе надзорных мероприятий установлено, что супруг госслужащей приобрел в 2014 году имущество на общую сумму свыше 20 млн рублей. Однако официальный общий доход супругов за предшествующих три года составил 4 млн рублей.

При этом ни госслужащая, ни ее супруг не смогли подтвердить законность получения денег. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов пришла к выводу, что расходы супругов не соответствуют доходам.

В ходе проведения проверки государственная служащая уволилась из налогового органа. По итогам проверки прокуратура Екатеринбурга направила в районный суд иск о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не была подтверждена.

В ходе судебного разбирательства госслужащая и ее муж предоставили свидетелей, которые утверждали, что занимали им деньги на приобретение имущества. В связи с этим районный суд взыскал в доход государства с супругов более 1,4 млн рублей.