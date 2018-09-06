«Нефтемаш» задолжал зарплату работникам на 39,8 млн рублей в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предприятие-банкрот Екатеринбурга ООО «Нефтемаш» за 5 месяцев задолжало сотрудникам по зарплате на сумму 39,8 млн рублей. После вмешательства прокуратуры компания выплатила работникам зарплату на сумму 6,5 млн рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В августе 2017 года предприятие Екатеринбурга ООО «Нефтемаш» было признано банкротом. В процессе расследования было установлено, что в период с августа по декабрь 2017 года 394 работника не получали зарплату.
Суммарный долг фирмы перед сотрудниками равен 39,8 млн рублей.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о восстановлении трудовых прав работников и взыскании невыплаченной заработной платы.
В отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу были направлены материалы для дачи уголовно-правовой оценки по факту возможного нарушения федерального законодательства. ООО «Нефтемаш» погасил задолженность перед работниками на сумму свыше 6,5 млн рублей.
Прокуратура держит на контроле погашение оставшейся части долга.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей