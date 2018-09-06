Полпред в УрФО поднимет вопрос о переносе Russia Arms Expo в Нижний Тагил

6 сентября Николай Цуканов, занимающий пост полномочного представителя президента в УрФО, заявил о том, что выставку можно было сохранить в случае принятия правильных управленческих решений. Как сообщает «ТАСС», Николай Николаевич пообещал поднять вопрос о возвращении выставки обратно в Нижний Тагил.

Никто мне пока не докладывал про эту выставку, я готов позаниматься этим. Почему бы и нет. Я поговорю с вице-премьером РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрием Борисовым,сказал Цуканов.