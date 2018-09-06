Полпред в УрФО поднимет вопрос о переносе Russia Arms Expo в Нижний Тагил

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поднимет вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки вооружений. Соответствующее заявление чиновник сделал во время встречи с журналистами.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 сентября Николай Цуканов, занимающий пост полномочного представителя президента в УрФО, заявил о том, что выставку можно было сохранить в случае принятия правильных управленческих решений. Как сообщает «ТАСС», Николай Николаевич пообещал поднять вопрос о возвращении выставки обратно в Нижний Тагил.
Никто мне пока не докладывал про эту выставку, я готов позаниматься этим. Почему бы и нет. Я поговорю с вице-премьером РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрием Борисовым,сказал Цуканов.
Напомним, Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле 10 раз. В 2017 году её перенесли в подмосковный парк «Патриот» и назвали Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения-2017».
Материалы по теме
Свердловская областьМоскваполпредвыставка вооруженийвозвращениеRussia Arms ExpoНижний ТагилНиколай Цуканов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей