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#домахорошо
Пострадавшие от деятельности турфирмы ООО «Отдых» разыскиваются в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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V lipecke direktor turisticheskoj firmy obmanula svoix klientov na 700 tysyach rublej

Пострадавшие от деятельности турфирмы ООО «Отдых» разыскиваются в Екатеринбурге

Сегодня, 16:30Общество
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