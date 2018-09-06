Пострадавшие от деятельности турфирмы ООО «Отдых» разыскиваются в Екатеринбурге

В 2016 году директор турфирмы ООО «Отдых» принимала от клиентов деньги в счет оплаты заключенных договоров. Однако эти деньги она тратила на собственные нужды. Общая сумма хищения составила 1 млн рублей.

В настоящее время в полиции есть заявления от пострадавших. Однако полицейские считают, что обманутых может быть больше. Они располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам.

С 2017 года директор турфирмы находится в федеральном розыске. На нее заведено уголовное дело, пишет Е1.