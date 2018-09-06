Пострадавшие от деятельности турфирмы ООО «Отдых» разыскиваются в Екатеринбурге
Сегодня, 16:30Общество
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В 2016 году директор турфирмы ООО «Отдых» в Екатеринбурге Марина Окорокова обманула клиентов на общую сумму 1 млн рублей. Теперь сотрудники полиции разыскивают пострадавших от действий мошеннической турфирмы.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2016 году директор турфирмы ООО «Отдых» принимала от клиентов деньги в счет оплаты заключенных договоров. Однако эти деньги она тратила на собственные нужды. Общая сумма хищения составила 1 млн рублей.
В настоящее время в полиции есть заявления от пострадавших. Однако полицейские считают, что обманутых может быть больше. Они располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам.
С 2017 года директор турфирмы находится в федеральном розыске. На нее заведено уголовное дело, пишет Е1.
Полицейские обращаются к пострадавшим и просят сообщить о своем случае по телефонам: (343) 294-11-38 (следствие УМВД), (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо 02.
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