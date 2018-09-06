Проверка по факту разрушений на Лисьей горе начата в полиции Нижнего Тагила

Байкеры катаются на Лисьей горе по дорожкам из декоративного камня и разрушают объект культурного наследия города.

После публикации о вандализме на TagilCity.ru в комментариях к новости в «ВКонтакте» читатели высказывали возмущение по поводу действий «мотохулиганов».

Это не байкеры! Не надо нас путать с вандалами. Вообще обнаглели, потом про нас такое негативное мнение складывается, говорит читатель.

В комментариях появилось фото молодого человека с мотоциклом на Лисьей горе. Пользователь Роман Молинов подписал фото «Мы разрушители!»

Скриншот со страницы группы информационного агентства TagilCity.ru передан в полицию Нижнего Тагила.

Фото со страницы пользователя Романа Молинова ВКонтакте

В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.