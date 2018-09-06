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Проверка по факту разрушений на Лисьей горе начата в полиции Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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S1840017

Проверка по факту разрушений на Лисьей горе начата в полиции Нижнего Тагила

Сегодня, 16:50Общество
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