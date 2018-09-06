Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору из Режа за невыплату зарплаты

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Директор ритуального агентства в Реже оштрафован на 25 тыс. рублей за то, что не выплачивал более двух месяцев зарплату сотрудникам.
Источник: СУ Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
61-летний бывший директор муниципального предприятия в сфере оказания ритуальных услуг в Реже задолжал трем своим сотрудникам заработную плату. Бухгалтер и два оператора-кассира уволились и направили заявление о нарушении трудовых отношений в органы следственного комитета.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В настоящий момент задолженность была полностью погашена.
На завершающей стадии расследования уголовного дела подозреваемый направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении директору агентства штрафа в размере 25 тыс. рублей.
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