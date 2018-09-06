Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору из Режа за невыплату зарплаты

61-летний бывший директор муниципального предприятия в сфере оказания ритуальных услуг в Реже задолжал трем своим сотрудникам заработную плату. Бухгалтер и два оператора-кассира уволились и направили заявление о нарушении трудовых отношений в органы следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В настоящий момент задолженность была полностью погашена.

На завершающей стадии расследования уголовного дела подозреваемый направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.