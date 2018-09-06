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#домахорошо
Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору из Режа за невыплату зарплаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору из Режа за невыплату зарплаты

Сегодня, 14:30Общество
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