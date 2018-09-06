Учителя Талицы добились доплаты за сопровождение детей в школьных автобусах

Педагогическим работникам Талицкого городского округа установлены доплаты за увеличение объема работ в связи с сопровождением обучающихся при их перевозке школьными автобусами.
22 мая 2018 года во время проведения в газете «Восточная провинция» прокурором Талицкого района «горячей линии» поступило устное обращение от жительниц Талицы по поводу неоплаты педагогам сопровождения детей в школьных автобусах.
В ходе проверки прокуратуры Талицкого района выяснилось, что 16 образовательных учреждений округа осуществляют сопровождение школьников при перевозке автобусами. Однако учителя, выполняющие данные функции, не получали каких-либо доплат за выполнение обязанностей, не входящих в их должностную инструкцию.
По факту нарушения трудовых прав педагогических сотрудников, был поставлен вопрос о составлении соответствующих нормативных актов.
Дума Талицкого городского округа установила педагогическим работникам доплаты за увеличение объема работ в связи с сопровождением обучающихся при их перевозке школьными автобусами.