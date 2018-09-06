Уральцы переходят на «Оптический гигабит» от «Планеты»

В прошлом году оператор связи «Планета» запустил новый продукт, дающий возможность горожанам получать интернет-ресурсы в своих квартирах по волоконно-оптическому кабелю на скорости в 10 раз быстрее обычной. Это технология «Оптический гигабит», и сейчас специалисты «Планеты» подводят первые промежуточные итоги ее запуска.

По данным компании, уже 1800 клиентов оператора перешли на новый формат доступа в интернет, причем 1200 из них предпочли «Планету» другим провайдерам, поскольку оценили новые возможности. Действительно, скачать что-то из интернета за 1 минуту вместо 10 — существенная экономия времени.

Возможности оптики позволят увеличивать скорость доступа в сеть и дальше. Факты говорят сами за себя. Срок службы оптического кабеля — несколько десятков лет. Провод тонкий, прочный и гибкий, его удобно монтировать в подъезде и квартире. Оптика не боится гроз и электрических помех. Новый тип кабеля — это новый уровень надежности подключения, сама современная на сегодняшний день технология передачи данных, которую может получить домашний пользователь.

Мы уже сейчас видим, что 100 мегабит в ближайшее время не будет хватать абоненту. Мы видим тренды развития Ultra HD и цифровых сетей у потребителя: телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, бытовая техника, системы умного дома — все работает через интернет. Сейчас уже по три-четыре телевизора в квартирах показывают HD и Ultra HD, при использовании торрентов и ютуба от обычных 100Мбит ничего не остается. Нужна принципиально другая скорость. Поэтому мы заранее "тренируем" свои бизнес-процессы работать с оптикой. И это было основной причиной, почему в сентябре 2017 года мы запустили свои оптические продукты. Через 2-3 года, когда технология станет дешевой и массовой, мы будем готовы. Кремния в природе больше чем меди, поэтому скоро оптика будет везде, отмечает генеральный директор «Планеты» Алексей Демин.

Директор по маркетингу компании Олег Талалаев обращает внимание на долговечность оптических технологий: «Даже если через пять лет потребуется новая скорость, то оптическую линию менять не придется, мы просто обновим оборудование и снова увеличим скорость. Это выгодная инвестиция в качество жизни».

Олег Талалаев также подчеркнул выгоды для клиентов «Планеты». По его словам, на этапе открытого тестирования технологии спрос был настолько высок, что оператор был вынужден ограничивать число участников.