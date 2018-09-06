Владислав Пинаев посетил образовательные учреждения Вагонки в Нижнем Тагиле

Детский сад №187 стал лидером смотра-конкурса, приуроченного ко Дню города-2018. Владислав Пинаев отметил, что не сомневается в высоком уровне качества образования, которое получат воспитанники этого дошкольного учреждения. Кроме того здесь реализуется инновационная программа дошкольных кванториумов, которые развивают в объединении «Детство».

В детском саду созданы уникальные условия. Здесь сплелись воедино наука и искусство. Была облагорожена территория детского сада. Создано много зеленых цветущих объектов, рассказала заведующая Анастасия Резникова.

Далее врио главы Нижнего Тагила побывал в школе №70. Основной проблемой образовательного учреждение является острая необходимость в капитальном ремонте и спортивной площадке. Владислав Пинаев пояснил, что сейчас идет составление списка первоочередных объектов, которые будут отремонтированы в 2019 году.

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