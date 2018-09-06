Водоснабжение нескольких домов в Нижнем Тагиле приостановят 6 и 7 сентября

Из-за ремонта в Нижнем Тагиле 6 и 7 сентября будет приостановлена подача воды в нескольких домах.
С 6 сентября с 9:00 до 7 сентября из-за ремонта теплотрассы по улице Победы, 27 подача горячей воды будет приостановлена по адресам: улица Восточная 18а, 16, 14, 12, 10, 4, 2; улица Цветочная 6/2, 8/4; улица Победы 27, 25, 23. Работы ведет МУП «Тагилэнерго».
6 сентября с 8:00 до 22:00 холодной воды не будет в районе Верхней Черемшанки. Причина стала врезка вновь построенного водовода. Работы проводит ООО "Водоканал-НТ".
С 6 по 12 сентября с 9:00 до 17:00 будет приостановлено водоснабжение домов 1-32 на улицах Штурмовая, Носова 86-94, Трудовая, 15а. Отключение проводится по причине плановых ремонтных работ на сети 0,4кВ от ТП-1501, идет реконструкция ВЛ-0,4кВ. В связи с плановыми работами на сети 0,4кВ от ТП-1501 с 6 сентября по 12 сентября с 9:00 до 17:00 периодически будет производиться реконструкция ВЛ-0,4кВ. Под отключение попадают дома частного сектора по улицам Штурмовая 1-32, Носова 86-94, Трудовая,15а.