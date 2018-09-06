Водоснабжение нескольких домов в Нижнем Тагиле приостановят 6 и 7 сентября

С 6 по 12 сентября с 9:00 до 17:00 будет приостановлено водоснабжение домов 1-32 на улицах Штурмовая, Носова 86-94, Трудовая, 15а. Отключение проводится по причине плановых ремонтных работ на сети 0,4кВ от ТП-1501, идет реконструкция ВЛ-0,4кВ. В связи с плановыми работами на сети 0,4кВ от ТП-1501 с 6 сентября по 12 сентября с 9:00 до 17:00 периодически будет производиться реконструкция ВЛ-0,4кВ. Под отключение попадают дома частного сектора по улицам Штурмовая 1-32, Носова 86-94, Трудовая,15а.