Волонтёры поздравили юных тагильчан с началом учебного года

Всё необходимое к началу учебного года получили около 100 детей, которые состоят на учёте в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Тагилстроевского района.

Школьные принадлежности были собраны волонтёрами в рамках акции «Собери ребёнка в школу». География районов города, которые были ей охвачены, обширна, рассказали журналистам «Тагильского рабочего» организаторы. Помощь была оказана семьям, которые проживают на Смычке, Руднике, Тагилстрое, Красном Камне, Кушве и в Сухоложском посёлке.