Волонтёры поздравили юных тагильчан с началом учебного года

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Благотворительный фонд «Преображение» подвёл итоги акции «Собери ребёнка в школу» и вручил детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всё необходимое к началу учебного года получили около 100 детей, которые состоят на учёте в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Тагилстроевского района.
Школьные принадлежности были собраны волонтёрами в рамках акции «Собери ребёнка в школу». География районов города, которые были ей охвачены, обширна, рассказали журналистам «Тагильского рабочего» организаторы. Помощь была оказана семьям, которые проживают на Смычке, Руднике, Тагилстрое, Красном Камне, Кушве и в Сухоложском посёлке.
Помимо вручения канцтоваров волонтёры фонда поздравили воспитанников с началом нового учебного года и пожелали только отличных отметок.
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