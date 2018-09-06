Зимин и Булакин прокатились на новом электробусе по улицам Хакасии

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», производят такие новинки техники на заводе «Стройтранс» в Вологде. Главной отличительной особенностью этой машины стала возможность производить подзарядку, что увеличивает автономный ход - машина может проехать 50 километров на аккумуляторном ходу без привязки к линиям электропередач. Покупка пяти гибридов на аукционе обошлась почти в 58 миллионов рублей, которые поровну выделили из республиканского и городского бюджета.

Глава региона, рассказывая о своих первых впечатлениях от поездки, не стал скрывать эмоции. По его словам, машины не только отличаются мягким ходом, но и прекрасным комфортом, который обязательно по достоинству оценят жители столицы. Зимин рассчитывает, что с помощью федеральной власти в 2019 году удастся увеличить парк таких машин еще на 20 штук. Конечно, это планируется только при условии, что уже купленные электробусы понравятся жителям города и оправдают возложенные на них надежды.