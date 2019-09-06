«Это была шутка». Подростки из Кушвы рассказали, что не готовили нападение на школу

По словам одного из подростков по имени Кирилл, в соцетях он переписывался с одним человеком по поводу организации теракта. Однако делал это не всерьёз.

Я чисто поддерживал разговор, не знал, как отвязаться. Он поделился своей проблемой, я поделился своей. Это все было в шуточной форме,рассказал мальчик.

Также он пояснил, что патроны на фотографиях на самом деле были гильзами. Их он подобрал на охотничьем стрельбище несколько лет назад.

Однако издание 66.ru заявляет, что, по имеющейся у них информации, арсенал у подростков всё же был. Они пытались изготовить самодельную бомбу. Покупали большие петарды и ссыпали порох оттуда в пластиковую трубу.

Кирилл извинился за свой поступок перед всеми жителями Кушвы:

Я не думал, о чем писал и говорил, сейчас осознаю свою вину, для меня это урок на всю жизнь.

Второй подросток, Иван, также заявил, что все их слова были шуткой.

Мы оба посмотрели «Колумбайн», нам понравилось. Начали в шутку общаться насчёт этого. А кто-то воспринял всерьез,рассказал Иван.

В ходе обыска в доме, где проживает Иван с родителями и бабушкой, полицейские не нашли ничего похожего на арсенал.

После случившегося мальчик находится под пристальным контролем родителей, ему запрещено пользоваться планшетом и телефон. Бабушка подростка не верит, что внук вёл подготовку к бойне:

Он даже жуков боится, червя не может раздавить, а вы рассказываете про теракт.

Глава Кушвы Михаил Слепухин в разговоре с корреспондентом 66.ru отметил, что жизнь ребятам никто ломать не собирается, но промыть мозги, поправить, направить, и чтоб другим неповадно было, — эту работу надо провести».