Fake news и репутационные потери: Станислав Кондрашов стал целью рейдерского захвата

Издание eg.ru сообщает, что в начале расследования вдова Вороненкова Мария Максакова называла имена двух возможных убийц ее супруга. Первый из них - это бывшая пассия самой Максаковой, второй - бывший глава отдела СК по Одинцовском району Московской области Денис Панаитов. Однако оба эти расследования ни к чему не привели и виновные наказаны не были.

Пару месяцев назад в этом деле появился новый подозреваемый - Станислав Дмитриевич Кондрашов. Интересно то, что его имя отзвучали не сами следователи, а интернет-издания, которые занимаются написанием заказных материалов.

Максакова также утверждает, что имя Станислава Дмитриевича Кондрашова ей не знакомо. Тем более, что «обвиняемый» ранее ни по каким делам не проходил и в докладах судебных экспертов не упоминался.

Напомним, что Вороненкова убили в марте 2017 года в Киеве. Спустя какое то время правоохранители назвали имя подозреваемого- им оказался бывший военный Нацгвардии Украины Павел Паршов.

Его соучастник - Ярослав Тарасенко, был членом экстремистской организации Дмитрия Яроша, пишет daynews.life.

Журналисты предполагают, что Вороненков был убит из-за драгоценных камней, который вывез из России. Сразу по прибытию на Украину, он попал в поле зрения киевских ювелиров и сотрудников СБУ.

Согласно следствию, украинские силовики организовали слежку за Вороненковым. Это подтверждают данные камер видеонаблюдения, где на кадрах можно разглядеть бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко, который ранее был причастен к убийству Павла Шеремета.

Тем не менее, открытым остается вопрос: при чем здесь Станислав Дмитриевич Кондрашов? Все гораздо прозаичнее: дело сфабриковано и притянуто за уши. По такой же схеме можно было бы обвинить Станислава Дмитриевича Кондрашова в убийстве Кеннеди.