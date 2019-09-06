ФСС помогает жителям Хабаровского края при использовании электронных больничных
В сентябре на территории России был выдан юбилейной 13-миллионный электронный больничный. При этом, порядка 30% всех электронных листов временной нетрудоспособности выдают медучреждения Хабаровского края.
Электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) вступили в силу в России с 2017 года. на данный момент больничные такого типа выдаются в 70% медицинских организаций страны. Сегодня их используют порядка 41% всех работодателей, а также 67% застрахованных граждан. 28% от общего количества выданных больничных выдается в электронной форме, то есть каждый четвертый, сообщает vostokmedia.com.
По данным на 5 сентября 2019 года, в России за весь период было выдано 13009,5 тысяч ЭЛН. Лидером по количеству выданных электронных больничных является Татарстан. На втором и третьем месте расположились Москва и Кемеровская область.
Всего в месяц по России выдается примерно миллион ЭЛН. В Хабаровском крае этот показатель составляет восемь тысяч электронных больничных листков, то есть порядка 30% от общего количества ЭЛН по стране.
К проекту электронных больничных уже присоединились 2152 работодателя и 92 медицинских учреждения Хабаровского края. Также все плюсы ЭЛН оценили и частные клиники и уже порядка 11% пользуются данной услугой.
Лидирует по объему организаций, примкнувших к ЭЛН Комсомольск на Амуре (49%) и Хабаровск (28%).
Закон наделяет равными правами электронный и бумажный больничный. И ЭЛН в этом выигрывает – ведь электронный носитель не помнется и не порвется, в отличии от бумажного. Воспользоваться ЭЛН могут все застрахованных граждане по болезни, материнству, по уходу за больным членом семьи с их письменного разрешения.
Удобен и тот факт, что просмотреть ЭЛН работодатель может абсолютно в любой момент времени, после открытия больничного. При «закрытии» пациенту приходит уведомление о том, что его электронный лист временной нетрудоспособности готов. После сотруднику необходимо прийти с ЭНЛ на работу и написать заявление на пособие. Работодатель сам выгружает всю необходимую ему информацию из базы. Затем необходимо заполнить только свою часть и направить документы в Фонд социального страхования для получения пособия. Сам сотрудник также имеет электронный доступ к выданным ему больничным и начисленным пособиям.